Движение по улице Карбышева в Иркутске открыли после ремонта

В Иркутске завершили реконструкцию улицы Карбышева, которая проводилась в рамках нацпроекта. Движение по дороге открыли в пятницу, 30 декабря, сообщает городская администрация.

Работы прошли на участках от Северной до Ушаковской и от Карбышева до Лесной. Подрядчик уложил новое покрытие, смонтировал подпорную стенку, построил ливневую канализацию с локальными очистными сооружениями, обустроил тротуары и установил опоры освещения.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, проезжая часть расширена до трех полос. На участке с крутым поворотом выполнено спрямление.

По словам зампреда гордумы Юрия Коренева, реконструкция затянулась по срокам. Процесс замедлил выкуп и снос нескольких домов, корректировка проекта, устранение выявленных по ходу работ замечаний.

«В период проведения реконструкции водителям приходилось объезжать по соседним улицам. Из-за этого некоторым участкам требуется ремонт. В следующем году будем рассматривать данный вопрос», — рассказал Коренев.

Улицу Карбышева реконструировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2022 году в Иркутске по нацпроекту привели в порядок 18 участков дорог общей протяженность более 20 км.