Автобус насмерть сбил пенсионерку в Иркутской области

В Нижнеудинском районе Иркутской области в результате наезда рейсового автобуса погибла пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 30 декабря в поселке Атагай. Предварительно установлено, что 50-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Нижнеудинск – Атагай, не справился с управлением и допустил наезд на 74-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части.

В результате пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась на месте. В салоне автобуса в момент ДТП находились водитель и два пассажира, они не пострадали, пишет ИА IrkutskMedia.

Обстоятельства наезда устанавливаются, организована проверка. Ее ход поставлен на контроль в прокуратуре.

29 декабря в в Усть-Куте Иркутской области грузовой автомобиль Freightliner столкнулся с легковым автомобилем Toyota Sprinter. Пострадали подросток и трое взрослых.