Завод по производству сжиженного газа построят в Пскове

В Пскове планируется построить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Проект одобрил региональный совет по инвестициям, заседание которого состоялось в правительстве Псковской области 29 декабря.

Согласно проекту, который предоставило ООО «Криогаз-Псков», завод разместится на участке в районе Ступниково в Пскове. Общий объем инвестиций оценивается в 3,1 млрд рублей, пишет Псковская Лента Новостей.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в IV квартале 2025 года, выйти на полную мощность завод должен в 2026-м. Уточняется, что основными рынками сбыта станет развивающийся рынок газомоторного топлива России и Прибалтики. Производительность завода составит 4 т в час.

Как отмечает Псковское агентство информации, в ходе заседания инвестиционного совета было одобрено еще три проекта. Так, в Печорах планируется построить апарт-отель, в Печорском районе — комплекс по производству щебня, а в микрорайоне «Сиреневый бульвар» в Пскове — новый жилой комплекс.

Жилой комплекс получил название «Утро». Он будет состоять из восьми многоэтажек общей площадью 100 тыс. кв. м. Также инвестор обещал построить детсад на 90 мест и благоустроить сквер.