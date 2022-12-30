Бывший боец UFC Абдул-Керим Эдилов умер на 32 году жизни

В Чечне скончался 31-летний полутяжеловес, ветеран FIGHT NIGHTS и «Ахмат» с одним боем в UFC Абдул-Керим Эдилов. О смерти спортсмена 30 декабря сообщил портал Bjpenn.

По его данным, Эдилов умер 29 декабря утром. В этот же день он был похоронен. Причина смерти спортсмена не называется.

Эдилов подписал контракт с UFC в 2015 году, но не прошел допинг-тест и дебютировал в промоушене только в 2017-м. Тогда он нокаутировал серба Бояна Михайловича.

В 2019 году россиянин покинул промоушен. Всего на его счету 17 побед, из которых 16 нокаутом, и четыре поражения в смешанных единоборствах.