Глава орловского УФСИН подал в отставку
В Орловской области глава регионального управления ФСИН Владимир Волосевич подал в отставку. Об этом пишет «Орелтаймс» со ссылкой на источники.
Отмечается, что Волосевич покидает пост в связи с выходом на пенсию.
Как уточняет ИА «Абирег», Владимир Волосевич занял пост в качестве и. о. руководителя управления в марте 2017 года. В июле того же года он был утвержден в должности.
До этого Волосевич был замначальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Информация о кандидате на освободившуюся должность пока не раскрывается.