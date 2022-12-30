Глава орловского УФСИН подал в отставку

В Орловской области глава регионального управления ФСИН Владимир Волосевич подал в отставку. Об этом пишет «Орелтаймс» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Волосевич покидает пост в связи с выходом на пенсию.

Как уточняет ИА «Абирег», Владимир Волосевич занял пост в качестве и. о. руководителя управления в марте 2017 года. В июле того же года он был утвержден в должности.

До этого Волосевич был замначальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Информация о кандидате на освободившуюся должность пока не раскрывается.