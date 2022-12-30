Прагматичный подход

26 декабря Сбербанк объявил о намерении закрыть подразделение в ОАЭ Sberinvest Middle East Limited в I квартале 2023-го. Дочерняя компания была открыта в Абу-Даби осенью 2020-го и должна была стать посредником в инвестиционных сделках между российскими и ближневосточными партнерами и заниматься финансированием российского экспорта в регион.

Уход Сбера из ОАЭ может показаться проявлением определенного охлаждения в отношениях Москвы и Абу-Даби, однако итоги 2022 года скорее указывают на обратную тенденцию: страны продолжают развивать экономическое сотрудничество. Случай со Сбером — скорее исключение, что обусловлено ролью компании в российской экономике как системообразующего банка. Вследствие этого в апреле 2022-го Сбер попал под блокирующие санкции США, а в июне ЕС отключил банк от международной системы SWIFT, без чего работать на Ближнем Востоке стало практически невозможно.

Российские компании в целом осваивают эмиратский рынок, а ОАЭ в течение всего 2022-го активно искали возможности для расширения торгово-экономических связей с РФ. В июле посольство ОАЭ в Москве сообщило о переговорах по линии Центральных банков об использовании в ближневосточной стране системы МИР. В конце октября в СМИ появилась информация, что два российских банка планируют начать устанавливать POS-терминалы для оплаты картой МИР в туристических местах ОАЭ. Эмиратская валюта дирхам стала использоваться в торговле между Россией и странами, покупающими нашу нефть, а в 2023 году Московская биржа планирует открыть торги для пары рубль — дирхам.

ОАЭ также смогли стать финансовым хабом для российских компаний, стремящихся сохранить сотрудничество с «недружественными странами». По данным Торгово-промышленной палаты и «Деловой России», с конца февраля по конец сентября 700 российских предприятий открыли в ОАЭ второе юридическое лицо, что в пять-семь раз больше, чем год назад. В 2022-м эмират Дубай также стал одним из мировых центров торговли криптовалютами, вследствие чего его финансовая система оказалась одним из путей обхода западных санкций для российских компаний и бизнесменов.

В ОАЭ на постоянной основе проживает множество высококвалифицированных российских специалистов. За российской эмиграцией в ОАЭ потянулись и российские финансовые организации — в первую очередь частные банки, которые под санкции не попадают. К примеру, 14 декабря стало известно, что МТС-банк, принадлежащий инвестиционной компании АФК «Система», получил разрешение эмиратского регулятора и планирует открыть филиал в Дубае.

Однако плодотворное сотрудничество России и ОАЭ, создающее брешь в экономической блокаде, которую пытаются выстроить западные страны, не могло пройти не замеченным. В июне ОАЭ посетил замминистра финансов США Валли Адеймо: с эмиратскими коллегами он обсудил в том числе имплементацию антироссийских санкций. В результате уже в июле, после визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток ОАЭ начали переговоры со Штатами о введении неких ограничений против отдельных россиян.



На волне постоянно появляющихся новостей о перетоке российских капиталов в ОАЭ на Западе даже стали раздаваться голоса, призывающие наложить санкции на ближневосточную страну. При этом стоит отметить, что опыт попадания под рестрикции у структур, зарегистрированных в ОАЭ, уже есть: в ноябре Минфин США наложил санкции на две компании, обвиняемые в передаче иранских беспилотников России.

В 2022 году ОАЭ также стали объектом пристального внимания международных финансовых регуляторов, в первую очередь ФАТФ — межправительственной организации, разрабатывающей стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.



В начале марта организация включила ОАЭ в так называемый «серый список» стран, где выявлены существенные нарушения в этой сфере. Это дает структуре право осуществлять усиленный контроль за деятельностью государственных и финансовых институтов страны до устранения недостатков, что подрывает репутацию ОАЭ на западных рынках как надежного партнера.



И хотя Россия также остается членом ФАТФ, на Западе сейчас задаются вопросом о том, какую роль организация может сыграть в борьбе с финансовыми потоками между РФ и ОАЭ. Так или иначе, мартовское решение ведет к тому, что эмиратские регуляторы усиливают контроль за финансовыми потоками. Так, уже в ноябре Управление по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Дубая (DFSA) наложило штраф в размере $1,1 млн на филиал банка Сингапура за работающую ненадлежащим образом систему контроля в области борьбы с отмыванием денег.

Финансовая система ОАЭ привязана к западной и без нее экономика страны существовать не сможет. Однако Абу-Даби пытается раздвинуть рамки возможного, расширяя сотрудничество с частными российскими компаниями, не имеющими аффилиации с государственными структурами.

При этом о решимости ОАЭ продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на давление, говорит октябрьский визит президента страны в Санкт-Петербург. ОАЭ стремятся диверсифицировать свою внешнюю политику и снизить зависимость от США. Особенно важными для Абу-Даби становятся азиатские страны — Китай и Индия, которые остаются его основными торговыми партнерами.



Украинский кризис показал, что арабские страны Персидского залива более не выступают жесткими участникам западной коалиции. В конце февраля ОАЭ в роли непостоянного члена СБ ООН воздержались при голосовании по резолюции, осуждающей СВО, а постпред арабской страны при организации Лана Нусейба указала, что резолюция не вела бы к прекращению огня.

При этом интерес ОАЭ в продолжении сотрудничества с Москвой имеет и чисто экономический подтекст. В условиях, когда российские технологические компании лишились доступа на западные рынки, многие из них увидели окно возможностей в странах Персидского залива, а те в свою очередь — уникальный шанс быстро получить качественные технологии и значительный человеческий капитал.



Для создания новой Силиконовой долины у ОАЭ есть почти все, что нужно: большие финансовые ресурсы (инвестиционный капитал) и хороший деловой климат для стартапов. Однако собственный человеческий ресурс — граждане составляют лишь 10% населения страны — в ОАЭ крайне ограничен. В результате для развития передовой экономики стране приходится привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа. Поэтому еще в апреле Эмираты изменили визовую систему: теперь квалифицированные сотрудники могут получить визу на пять лет без необходимости иметь спонсора из числа местных жителей или работодателя. Также появилась «виза для поиска работы», которую могут получить квалифицированные сотрудники, а также выпускники 500 лучших университетов мира.

Несмотря на давление западных регуляторов и стремление ОАЭ улучшить свою финансовую репутацию в ФАТФ, экономическое сотрудничество с Россией в 2023 году не прекратится, но скорее всего будет развиваться еще активнее. Для обхода западных санкций будут находить новые пути в виде расчетов в национальных валютах, создания специальных юрлиц, использования криптовалютных платежей — это сотрудничество выгодно в первую очередь самим ОАЭ, заинтересованным в привлечении российских технологий и человеческого капитала.



Автор — исследователь Института международных исследований (ИМИ) МГИМО, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова



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