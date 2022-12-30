Франция передала ВСУ сломанные САУ Caesar
Франция передала Вооруженным силам Украины сломанные самоходные артиллерийские установки Caesar. Париж не готов предоставить Киеву новое вооружение, об этом заявил министр обороны Себастьян Лекорню. Изношенные установки в настоящее время не на ходу, они нуждаются в ремонте, передает телеканал «Известия». Тем не менее страны НАТО рассчитывают и дальше оказывать Украине военную помощь на постоянной основе.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.