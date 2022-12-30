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Новый ледовый дворец за 400 млн рублей открыли в Омске

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В Омске открыли новый ледовый дворец спортивного комплекса «Сибирский нефтяник». С 3 января там стартуют массовые катания. Объект соответствует всем всероссийским требованиям, в нем можно проводить соревнования по хоккею, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию.

Символическое вбрасывание шайбы на открытии ледового дворца провел губернатор Александр Бурков. Вместе с ним участие в торжественной церемонии открытия приняли легенда омского хоккея Евгений Шастин и Карен Мартоян, глава компании «АРТ РемСтрой», которая построила дворец.

Эта ледовая арена — уже седьмая в городе. Ее строили по федеральным проектам «Спорт — норма жизни» и «Демография». В январе здесь начнутся тренировки молодых шорт-трекистов спортивной школы олимпийского резерва. На новом льду будут заниматься более 100 спортсменов. А с февраля площадка будет свободна для катания всех желающих.

По словам губернатора, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», в городе очень популярны все виды спорта и занятий на льду. Ежегодно выходят на лед более 45 тыс. человек, поэтому востребованность таких спортивных объектов очень высока.

Площадь ледового дворца превышает 3,5 тыс. кв. м. Размер ледового корта — 60 м х 30 м. Оборудованы четыре командные раздевалки с душевыми, есть по две комнаты для судей и тренерского состава, имеется помещение для спортивного инвентаря, медицинский кабинет, помещение для плавления льда, прокат коньков и гардероб, а также служебные и технические помещения, уточняет ИА «Город55».

Строительство велось за счет федерального и регионального бюджетов. Полная стоимость — 400 млн рублей. Ледовый дворец находится в оперативном управлении у спортивной школы олимпийского резерва.

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