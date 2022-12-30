Жителя Якутска осудили за продажу ветхого дома инвалидам

В Якутске 67-летнего мужчину осудили за мошенничество в связи с продажей ветхого дома семье инвалидов. Обвиняемый скрыл дефекты здания внешней обшивкой.

По данным следствия, мужчина планировал продать дачное строение. Намереваясь скрыть недостатки дома, подсудимый обшил стены сайдингом, а также установил систему отопления. В 2019 году по объявлению к якутянину обратилась семья инвалидов, которая планировала приобрести дом для круглогодичного проживания. Мужчина умолчал о наличии дефектов строительных конструкций, пишет ИА SakhaNews. Договор купли-продажи был заключен на сумму 3,5 млн рублей.

Вскоре выяснилось, что дом не пригоден для проживание. Здание признали ветхим, его износ достигал 75%, что представляет угрозу жизни и здоровью для жильцов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Суд постановил выплатить компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, а также вернуть семье денежные средства в размере 3,5 млн рублей.