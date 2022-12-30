Грузовик провалился сквозь лед на несанкционированной переправе в Приамурье

Автомобиль «КамАЗ» провалился под лед во время движения по несанкционированной переправе на Зейском водохранилище в Амурской области. В отношении водителя будет рассматриваться дело об административном правонарушении.

Инцидент произошел 29 декабря, когда водитель следовал из Горного в Верхнезейск. Лед не выдержал веса грузовика, транспортное средство наполовину ушло под воду, пишет Амурская служба новостей. Водителю удалось самостоятельно выбраться из кабины.

Автомобилисту грозит штраф за нарушение спецрежима в водоохранной зоне.

ИА PriamurMedia напоминает, что на текущий момент в регионе действует восемь ледовых переправ. По реке Селемдже можно проехать между поселками Коболдо и Огоджа, а также между поселками Экимчан и Златоустовск. В городе Тында переправа проходит по одноименной реке. На реке Гилюй организовано сообщение по маршруту Зея — Береговой. В поселке Дугда переправы действуют на реках Нора и Дугда.

По реке Нюкжа можно проехать между поселками. Усть-Нюкжа и Юктали. Последней открылась переправа на реке Деп между поселками Юбилейный и Октябрьский.

Сотрудники МЧС напоминают, что выезжать на лед необходимо медленно и без толчков. Скорость не должна превышать 10 км/ч. Пассажирам и водителю следует отстегнуть ремни безопасности.