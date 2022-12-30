Еще два стратегических ракетоносца ТУ-160м переданы на летные испытания - ОАК

Еще два стратегических ракетоносца ТУ-160м переданы на летные испытания - ОАК

2022-12-30 11:27:04

2022-12-30 11:27:04

2022-12-30 11:27:04

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru