Умер легендарный бразильский футболист Пеле

Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Заявление сделали врачи клиники, где находился футболист, передает телеканал «Известия». Трехкратному чемпиону мира было 82 года. 30 ноября Пеле госпитализировали с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали рак.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.