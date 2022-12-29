Власти Индии начали расследование после гибели детей в Узбекистане

В Индии начали следствие в отношении фармакологической компании после смерти 18 детей в Узбекистане, об этом сообщили СМИ. Власти страны направили запрос в ведомства Узбекистана с просьбой предоставить более подробную информацию о произошедшем, передает телеканал «Известия». Ранее стало известно, что 18 детей отравились после приема индийских таблеток и сиропов от кашля. Известно, что в них содержалось токсичное вещество этиленгликоль.

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