Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных данных о Хантере Байдене

ФБР замалчивает неудобные данные о сыне президента США Байдена, такое заявление сделал бывший глава государства Дональд Трамп. Цензура перед выборами 2020-го скрыла все плохие сведения, передает телеканал «Известия». Трамп отметил, что за обвинениями в его адрес стоят те же самые люди, которые следят за тем, чтобы Хантер Байден не получил никакой дурной славы. Экс-глава США назвал ситуацию возмутительным позором.

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