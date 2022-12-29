Боливийские демонстранты захватили аэропорт Виру-Виру

В Боливии протестующие захватили аэропорт Виру-Виру. Люди недовольны арестом губернатора провинции Санта-Крус, передает телеканал «Известия». Митингующие вышли на взлетно-посадочную полосу. Вылеты рейсов из аэропорта временно приостановлены. Губернатор Луис Фернандо Камачо был задержан властями Боливии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.