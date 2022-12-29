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Жительница Ставрополья ожидает суда за мошенничество с соцвыплатами

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В Нефтекумском районе Ставропольского края по делу о мошенничестве с соцвыплатами на сумму более 1 млн рублей ожидает суд 31-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следователи полагают, что в июле 2018 года девушка обратилась в пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии и ежемесячной выплаты по инвалидности. Предоставленные при этом сведения о заболевании оказались недостоверными и ложными.

С июля 2018 года по сентябрь 2022-го жительница Ставрополья получила выплат на сумму более 1 млн рублей, пишет NewsTracker. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении соцвыплат, совершенное в особо крупном размере»).

Сейчас расследование дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

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