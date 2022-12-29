В Псковской области отремонтируют 240 км дорог в 2023 году

Власти Псковской области рассчитывают отремонтировать 240 км дорог в 2023 году. Плановый размер дорожного фонда составляет 12,5 млрд рублей.

По данным Псковской ленты новостей, порядка 160 млн рублей направят на закупку дорожной техники для муниципальных образований и «Псковавтодора». Кроме того, финансирование позволит отремонтировать почти 500 погонных метров мостов.

«Завершим строительство Троицкого моста, техническое движение по которому открылось в минувшую среду, чтобы люди не стояли в новогодних пробках. Отмечу, что подрядчик справился с задачей фактически на год раньше установленного срока», — отметил губернатор Михаил Ведерников.

В 2017 году размер дорожного фонда составлял 4,1 млрд рублей. На тот момент 29% региональных дорог соответствовали нормативам. В 2022 году дорожный фонд достиг рекордного показателя — 13,9 млрд рублей. К концу 2023 года почти 43% дорог приведут к нормативному состоянию.