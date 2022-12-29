Как минимум 10 человек погибли в результате крупного пожара в отеле-казино в Камбодже

В городе Пойпет в Камбодже произошел пожар в отеле-казино Grand Diamond City. По сведениям полиции, внутри охваченного пламенем комплекса могут находиться 400 человек, сообщает в четверг, 29 декабря, газета South China Morning Post.

В результате пожара, как передают правоохранители, погибли 10 человек. Еще 30 пострадали от ожогов и отравления дымом.

По предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв бензобака, пишет The Atlas News.

В материале отмечается, что пользователи сети распространили кадры с инцидентом, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон горящего здания.

Ранее, 18 декабря, в грузинском городе Батуми загорелся ресторан на верхнем этаже здания жилого комплекса. Предположительно, в ресторане шел ремонт помещений. Жители многоэтажки были эвакуированы из здания.