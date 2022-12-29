Гарик Сукачев поставит спектакль в «Современнике»

Рок-музыкант Гарик Сукачев рассказал в интервью «Известиям» о возвращении в качестве режиссера в драматический театр. Худсовет, который сейчас руководит «Современником», видит его в качестве постановщика на своей сцене.

— Это для меня огромная честь и огромная ответственность, — говорит Гарик Сукачев. — Мне позвонил Влад Ветров и сказал: «Не хотел бы ты вернуться в родные стены?» На что сказал ему: «Я мечтал вернуться в родные стены. Кроме того, у меня есть обязанности перед Галиной Борисовной Волчек — я обещал ей поставить еще одну работу в театре. Спасибо большое, дорогой Влад, что ты мне позвонил. Это секунды счастья».

После смерти Галины Волчек, худруком «Современника» был назначен Виктор Рыжаков, но спустя два года, покинул эту должность. Ему на смену пришел художественный совет с председателем народным артистом Владиславом Ветровым.

— Моя задача – сделать хорошую работу, которую примет, прежде всего, публика, и не подвести весь коллектив театра «Современник», — признается Сукачев. — Это для меня слишком значимое имя, это часть моей жизни.

Режиссер решил взяться за роман лауреата «Русского Букера» Александры Николаенко.

— Рабочее название спектакля «Убить Бобрыкина». Это очень сложный роман. Ольга Погодина написала по нему пьесу. Совсем незадолго до смерти Галина Борисовна меня пригласила к себе. Она сказала: «Может быть, поставишь еще что-то?» — «Я с удовольствием, но вот что я хочу поставить». Дал прочесть роман. Когда она встретилась со мной, сказала: «Как ты это будешь делать? Это же сложнейший роман». На что я ей ответил: «Знаете, Галина Борисовна, понятия не имею, как это буду делать. Но точно это сделаю. Хочу ставить только это». — «Ну, давай!»

Как рассказал Гарик Сукачев, работать с ним будет художник-постановщик Андрей Шаров, хореограф Павел Брюн, композитор Петр Налич. Василий Мищенко один из актеров, играющих центральные роли в спектакле.

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