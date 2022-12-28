Банки РФ вводят кешбэк за оплату покупок по QR-кодам

Российские банки вводят кешбэки за оплату покупок по QR-кодам, об этом «Известиям» сообщили эксперты. Процент возврата средств варьируется от 1 до 10. В 2022 году оплатой по QR-кодам пользовались в 1,5 раза чаще, чем в 2021-м. После запуска программы к системе ожидается повышенный интерес, сообщает телеканал «Известия». По мнению эксперта, на повышенный спрос влияет также привычка россиян платить смартфоном.

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