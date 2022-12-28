Новый фельдшерский пункт открыли в селе на Сахалине
В Поронайском районе Сахалинской области построили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду, 28 декабря, пункт оказания медпомощи открыли в селе Матросово. В нем обустроены кабинет приема пациентов, смотровая, процедурно-прививочный кабинет, зона ожидания и место для хранения лекарств.
Как отметила главврач Центральной районной больницы Людмила Куимова, предыдущее здание ФАПа исчерпало свой ресурс и совсем обветшало. Новое строение позволит улучшить качество и доступность медпомощи в населенном пункте, пишет ИА SakhalinMedia.
По данным властей, 27 декабря аналогичный объект открылся в Углезаводске Долинского района.