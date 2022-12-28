Досмотр авто на Крымском мосту ускорят в новогодние праздники

В Крыму профильные ведомства примут специальные меры, чтобы ускорить досмотр автомобилей на въезде на Крымский мост в новогодние праздники. Об этом в среду, 28 декабря, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма региона.

«В связи с возможностью увеличения трафика в новогодние праздники участники совещания обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29-31 декабря»,— рассказали в ведомстве.

Там также посоветовали водителям заранее готовить все необходимые документы и знакомиться с перечнем запрещенных к ввозу вещей.

Как отмечается в материале, мост на протяжении всех новогодних каникул будет работать в штатном режиме.