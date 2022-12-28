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Эксперты рассказали о краже аккаунтов в Telegram под видом голосований

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой приходит предложение принять участие в онлайн-голосовании, а после злоумышленники получают доступ к персональному аккаунту. Об этом сообщается 28 декабря в блоге «Лаборатории Касперского», который ведут эксперты компании.

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«Кто-то из контакт-листа просит принять участие в некоем онлайн-голосовании и присылает ссылку на сайт. Для учета голосов требуется ввести свой номер телефона и код верификации», — говорится в посте.

При этом сообщения пишет не знакомый, а злоумышленник, укравший его учетную запись. Уловки при этой схеме различные. Например, просьба проголосовать за участвующего в конкурсе ребенка.

«Сайт злоумышленников выглядит крайне скромно. <...> Экран с полем для ввода телефона и сообщением о том, что для правильного учета голосов необходимо аутентифицироваться, и экран для ввода кода подтверждения», — говорится в сообщении.

Как только пользователь указывает номер телефон, программа злоумышленника попадает в его аккаунт с нового устройства.

«При выключенной двухфакторной авторизации Telegram номер телефона и присланный код — всё, что нужно злоумышленнику для входа в вашу учетную запись», — добавили в компании.

В начале декабря начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров рассказал о новом вирусе TgRAT в Telegram. Вирус способен через Telegram делать снимки экрана, скачивать файлы на атакуемый узел и загружать данные с узла на управляющий сервер.

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