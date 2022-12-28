Газета «Известия» лидер ноября среди СМИ по версии «Медиалогии»

ТОП-10 самых цитируемых газет ноября 2022 года возглавила Газета «Известия». Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Индекс цитируемости * издания в ноябре составил 3 136,70. Вторую и третью строчки заняли газеты «Коммерсанть» (ИЦ: 2 085,93) и «Ведомости» (ЦИ: 847,84).

«Лидер рейтинга — «Известия», — отмечается в сообщении.

В ноябре самыми цитируемыми материалами стала публикация о том, что московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов, а также новость о том, что правительство РФ не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

* Индекс цитируемости — это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.