Культурные праздники: выбор «Известий»

Кино и сериалы

«13 клиническая» 18+

Режиссер: Клим Козинский. В ролях: Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков и другие

Это мистический медицинский сериал о неизлечимо больном хирурге Кирилле. Он получает работу в клинике, но не в обычной: там пациентов спасают от сверхъестественных сил. Врачу предстоит не только разбираться в историях болезней, но и научиться отличать добро от зла. А чтобы выжить, самому Кириллу придется еще доказать, что он нужен больнице.

С 29 декабря все серии на KION

«Ресторан по понятиям: Бедный олигарх» 16+

Фото: онлайн-кинотеатр Premier

Режиссер: Давид Дадунашвили. В ролях: Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Владимир Сычев, Владимир Вдовиченков и другие

Новогодний подарок для фанатов проектов «Ресторан по понятиям» и «Бедный олигарх» — герои встретятся в одном спецвыпуске. Шустрый и его команда идут на очередную авантюру, чтобы спасти Кильку от тюрьмы, а свое заведение — от разорения. Банда берется за свадебный банкет в доме богача в Лондоне. Разница менталитетов, любовные интриги, угроза международного скандала. Чем обернется сотрудничество?

30 декабря в онлайн-кинотеатре PREMIER

Новогодняя ночь с премьерой фильма «Чебурашка» 6+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Ольга Кузьмина, Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и другие

Тем, у кого еще нет планов на 31 декабря, сюда — в киноцентре «Октябрь» пройдет премьера фильма «Чебурашка». Впрочем, гостей ждет не только кинопоказ, но целый праздник с красной дорожкой, угощениями, живой музыкой, просмотром обращения президента и After-party.

31 декабря в 20:00, киноцентр «Октябрь», Москва. В прокате фильм с 1 января

«Оливье и роботы» 12+

Фото: онлайн кинотеатр Иви

Режиссеры: Алексей Камынин, Анатолий Колиев, Татьяна Палеева, Сергей Наумов, Александр Иринархов и Сергей Филатов. В ролях: Гоша Куценко, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Евгений Сидихин, Аскар Ильясов и другие

Начать 2023-й можно с фантастической комедии «Оливье и роботы» — о жизни в России в недалеком будущем. Царит эра высоких технологий, где пытаются сосуществовать андроиды, клоны, искусственный интеллект и люди. Авторы создали шесть остроумных новелл о том, как сталкиваются технический прогресс и русский менталитет.

С 1 января в онлайн-кинотеатре Иви, 9 и 10 января в 22:00 на ТНТ

«Против всех» 16+

Фото: START

Режиссеры-постановщики: Михаил Соловьев, Алексей Татаренко. В ролях: Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие

Главный герой семейной комедии «Против всех» — дед Захар — всю жизнь провел в деревне. Спокойной размеренной жизни пришел конец, когда туда пришли застройщики. Старик оказался единственным, кто наотрез отказался продавать свой земельный участок под строительство ЖК. В итоге старенький дом окружили современные многоэтажки, а пенсионеру пришлось противостоять сразу всем — соседям, застройщику и вселенской несправедливости, чтобы спасти свое родное жилье.

Со 2 января на START

Музыка в КАРО.Арт 18+

Фото: пресс-служба «КАРО»

Ценителям музыки и кино придется по душе специальная программа КАРО.Арт. Авторы проекта подготовили специальную программу: мюзиклы и байопики о музыкантах. Культурный марафон продлится все январские праздники. Откроет его картина «Шербурские зонтики» (1964) с мелодиями французского композитора Мишеля Леграна. Также в программе «Аннетт» Леоса Каракса, который получил в Каннах две награды — лучшему режиссеру и лучшим композиторам, братьям Спаркс. Для фанатов рок-группы The Doors в репертуаре байопик Оливера Стоуна о ее вокалисте Джиме Моррисоне. Полное расписание — на сайте проекта. Поклонники смогут услышать голоса любимых звезд без дубляжа. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

2–8 января, киноцентр «Октябрь» (Москва), КАРО 9 Варшавский экспресс (Петербург)

«Тест на беременность» 16+

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Режиссер: Николай Хомерики. В ролях: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Александр Нестеров и другие

Продолжение полюбившегося сериала «Тест на беременность». Главная героиня — врач-акушер Наталья Бахметьева — прошла через множество испытаний и на службе, и в личной жизни. В четвертом сезоне медицинской мелодрамы зрителей ждет долгожданная развязка ее истории. Сможет ли Бахметьева обрести счастье и гармонию?

С 4 января в онлайн-кинотеатре KION

«Клипмейкеры» 18+

Фото: кинокомпания СТВ

Режиссер: Григорий Константинопольский. В ролях: Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева, Риналь Мухаметов, Игорь Верник и другие

Время действия — лихие девяностые с их беспечными вечеринками, бандитскими стрелками и дикими авантюрами. Главный герой, московский клипмейкер Гриша, прокладывает в это непростое время свой путь к славе. Он дружит с лучшими в этом деле, а его клиенты — главные звезды страны.

В прокате с 5 января

«Стрим» 18+

Фото: онлайн-кинотеатр Premier

Режиссер: Рустам Ильясов. В ролях: Денис Власенко, Александра Дроздова, Тимофей Елецкий, Семен Штейнберг, Александра Урсуляк, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов и другие

Социальная комедия о жизни в прямом эфире. В центре сюжета — школьник Жора, который только переехал с родителями в другой город. Парень сталкивается с обычными подростковыми проблемами — никак не может наладить отношения с одноклассниками, учителя постоянно придираются. В итоге парень решает бороться с окружающей его несправедливостью, транслируя всё, что с ним происходит, в интернете. Со временем он превращается в своего рода супергероя по прозвищу Стрим. Но сможет ли Жора справиться со свалившейся на него ответственностью?

С 9 января в 21:00 на ТНТ в онлайн-кинотеатре Premier

Активный отдых

«Новогоднее путешествие» в ЭТНОМИРе

Фото: ЭТНОМИР/ethnomir.ru

Парк-музей ЭТНОМИР приглашает гостей отправиться в новогоднее путешествие во время праздничных каникул. В программе экскурсии, творческие мастер-классы, игры и конкурсы, гулянья у елки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Любители зимних забав смогут прокатиться на упряжке с хаски и в санях, запряженных тройкой лошадей. Особый сюрприз ждет маленьких гостей — встреча с популярными героями мультфильмов. По вечерам будут проходить открытые кинопоказы детских мультфильмов.

С 30 декабря по 8 января, парк-музей ЭТНОМИР, Калужская область

Концерты и фестивали

«Новый год в соборе» 12+

Фото: предоставлено фондом Collegium Musicum

Послушать «Щелкунчика», Баха или саундтреки из «Гарри Поттера» и «Интерстеллара»: фонд Collegium Musicum традиционно подготовил серию новогодних концертов для всей семьи. В афише 11 программ на любой вкус, причем как для взрослых, так и для детей. Самая необычная — «Путешествие в Вифлеем», которое музыканты совершат в сочельник, 6 января. Гостей ждет экзотическая музыка Востока и Запада, прошлого и настоящего, авторские и анонимные сочинения. Проникнуться атмосферой поможет особая акустика Кафедрального собора Святых Петра и Павла и впечатляющая масштабом проекция на купол.

С 28 декабря по 15 января, Кафедральный собор святых Петра и Павла, Москва

«Ария». Специальное новогоднее шоу «Рок, Лед и Новый год» 12+

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Традиционный новогодний концерт устроит группа «Ария». Слушателей ждет грандиозное шоу со спецэффектами, популярными советскими песнями в характерной интерпретации с тяжелыми аккордами, а рокеры облачатся в костюмы Дедов Морозов.

30 декабря, «Известия Hall», Москва

«Новый год с МГАСО» 12+

Фото: пресс-служба МГАСО

Почитателей классики в этот же день ждет юбилейный концерт «Новый год с Московским государственным академическим симфоническим оркестром». Традиция встречать наступающий год под произведения семейства Штраусов появилась в МГАСО 15 лет назад. В программе вальсы, увертюра к оперетте «Летучая мышь», польки, редко исполняемый марш «Живио!». По традиции кульминацией концерта станет «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса-отца.

30 декабря в 19:00 в Большом зале Московской консерватории

Выставки и лекции

«Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» 0+

Фото: artdeco.moscow

Цикл лекций о моде, искусстве и женщине 1920–1930-х годов запустили в рамках выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко». Там можно будет узнать, какое нижнее белье носили женщины викторианской эпохи, а какое — дамы эпохи модерна. Или, например, о том, как появился каблук. После лекций все желающие могут посетить выставку.

Лекции 5, 7 и 15 января, ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница», Москва

Взгляд в будущее: что ожидает РОСФОТО в 2023 году 12+

Фото: РОСФОТО/rosphoto.org

Насыщенные планы на 2023 год у РОСФОТО. В рамках празднования 20-летия там покажут новые проекты из цикла «Открытая коллекция». Публика увидит работы известных фотографов, уникальное собрание фотографий и писем, которое рассказывает историю целого рода. В планах также авторские выставки Сергея Свешникова и Сергея Компанийченко, исторические проекты. Например, один из них — «Первый век фотографии», который посвящен фототехнике в период с 1816 по 1916 год.

С 3 января

Большая Морская, 35, Санкт-Петербург

Театр

«В детство обратный билет» 12+

Фото: Московский государственный Театр РОСТА в Царицыно

Режиссер-постановщик: Александр Нестеров. В ролях: Иван Кондрашин, Элеонора Трофимова, Юлия Соломкина, Павел Стонт, Ирина Шестерина, Дмитрий Савин, Виктор Есин, Дмитрий Чукин и другие

Новогодний шоу-спектакль для всей семьи, посвященный отечественному кинематографу. Зрителей приглашают отправиться в путешествие в счастливое и безмятежное детство. Подрастающее поколение сможет познакомиться с культурной составляющей, на которой росли и воспитывались их родители, бабушки и дедушки, познакомиться и полюбить советский кинематограф.

31 декабря в 16:00 в Московском государственном «Театре РОСТА» в «Царицыно»

«Масквичи» 16+

Фото: пресс-служба театра «Модерн»

Режиссер Юрий Грымов. В главных ролях: Богдан Щукин, Марина Дианова, Диллон Олойеде, Ольга Богомазова, Валерия Королева, Александр Борисов

Говорят, родственники хороши на расстоянии. Но так ли это на самом деле? В центре повествования — история трех поколений одной семьи. Приезд пожилых родителей в одночасье рушит привычный уклад жизни их детей и внука — то лезут с неудобными вопросами, то с непрошеными советами. Но в итоге именно эти «масквичи» начинают объединять вокруг себя членов семьи, которые стали друг другу чужими.

31 декабря, театр «Модерн», Москва

Музыкальный спектакль «Безымянная звезда» 12+

Фото: Московский губернский театр/Галина Фесенко

Режиссер: Александр Созонов. В главных ролях: Анна Снаткина / Вера Шпак, Антон Соколов, Дмитрий Карташов, Михаил Шилов, Юлия Романович, Александр Тютин, Олег Курлов

Это история случайной встречи, которая нарушает покой маленького провинциального городка. Он — местный учитель астрономии, она — светская красавица из столицы, которую высадили на станции. Волею судеб они оказываются под одной крышей, а любовь возникает, как внезапный звездопад. Но порой легче открыть на небе новое светило, чем понять и удержать рядом любимую.

3, 4 января в 18:00, Московский Губернский театр