На территории четырех округов Приморья из-за снегопадов запретили охоту

На территории четырех округов Приморского края введен временный запрет на спортивную и любительскую охоту. Соответствующее постановление губернатор Олег Кожемяко подписал в среду, 28 декабря.

Речь идет о Кавалеровском, Чугуевском и Ольгинском муниципальных округах и Дальнегорском городском округе. До 28 февраля 2023 года на их территории запрещены все виды любительской и спортивной охоты.

Решение принято из-за аномально сильных снегопадов, обрушившихся на регион в декабре. В связи с высоким снежным покровом дикие животные тратят гораздо больше энергии на поиск пищи и просто на передвижение. Кроме того, блокированные снегом звери могут стать легкой добычей браконьеров.

«Добычу животных, находящихся в беспомощном положении, нельзя назвать охотой — это уголовное преступление, за которое виновным придется нести ответственность по закону. Прошу граждан отнестись с пониманием», — цитирует первого замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона Алексея Сурового ИА PrimaMedia.

Сотрудники Госохотинспекции теперь трудятся в усиленном режиме. Они должны обеспечить животным охрану в этот сложный для них период.