Дополнительную технику направят на уборку снега в рязанском Касимове
В правительстве Рязанской области приняли решение направить дополнительную технику для уборки города Касимов от снега. Туда передали шесть единиц техники, сообщил вице-губернатор Артем Бранов.
Касимов получит экскаватор, три комбинированные дорожные машины и два самосвала. Часть техники абсолютно новая, а часть предоставило московское правительство, рассказал вице-губернатор, сообщает РИА «7 новостей».
Чиновник выразил надежду, что городские власти смогут повысить эффективность работы коммунальных служб.
Региональное ГУ МЧС предупредило жителей региона о том, что на территории области в среду, 28 декабря, ожидаются сильный снег и гололедица. Из-за осадков видимость ухудшится до 200–500 м. На дорогах — гололедица и снежные заносы, возможно налипание снега, пишет 62INFO.ru.