В МИЦ «Известия» говорят о безопасности в период новогодних праздников. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Безопасность в период новогодних праздников». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
О работе экстренных служб в период праздников, правилах безопасности при обращении с пиротехникой, о первой помощи до приезда скорой рассказывают:
- Александр Бобров, заместитель начальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве, главный государственный инспектор г. Москвы по пожарному надзору;
- Артем Хисамов, заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.