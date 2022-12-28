Заммэра Москвы Сергунина рассказала о сборе подарков для детей из новых регионов РФ

Более 5 тыс. новогодних подарков собрано в рамках акции «Москва помогает» на фестивале «Путешествие в Рождество». Жители приносят сладкие угощения и игрушки для детей из новых российских регионов, а также теплые вещи для участников специальной военной операции, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фестиваль стартовал 23 декабря. На его площадках находится 25 пунктов приема подарков. «Детям чаще всего передают игрушки, книги и сладкие сувениры, военнослужащим — перчатки, термобелье, шапки и шарфы. Еще благодаря жителям собраны сотни килограммов конфет, шоколада и печенья, настольные игры и новогодние украшения», — отметила вице-мэр.

Новогодняя акция «Москва помогает» проводится с 1 декабря по 8 января. По данным Сергуниной, менее чем за месяц собрано уже 70 тыс. подарков. В конце прошлой недели первую часть из них отправили в новые регионы. Всего в городе работает 50 точек, куда можно передать вещи. Адреса доступны на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.