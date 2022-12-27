Ремонт детской поликлиники завершили на Вагонке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершили капитальный ремонт детской поликлиники, расположенной на улице Окунева, 32. Церемония открытия состоялась во вторник, 27 декабря, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Ремонт самой большой поликлиники города стартовал в 2019 году. Рабочие обновили фасад, подвал и внутренние помещения трех этажей здания, выполнили гидроизоляцию и утепление фундамента, заменил системы электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, освещения, вентиляции, пожарную и охранную сигнализации.

«Дополнительно организован отдельный кабинет для осмотра маломобильных пациентов, на втором этаже разместили кабинеты педиатров, третий выделили под узких специалистов», — рассказал главврач детской горбольницы Дмитрий Клейменов.

Работы прошли в два этапа в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Их общая стоимость составила 51,8 млн рублей, уточняет ТагилСити.ру.

В 2023 году обновление учреждения продолжится. Ожидается, что в здании заменят лифты.