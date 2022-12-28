Сирийская партия

Новая наземная операция Турции в Сирии, о начале которой регулярно предупреждает Анкара, — один из главных вопросов, которые волнуют международное сообщество. При этом еще в ноябре 2022 года вооруженные силы Турции нанесли авиаудары по северным районам Сирии в рамках кампании «Коготь-меч». Поводом стал теракт, произошедший в Стамбуле 13 ноября. Турция нанесла авиаудары по позициям сирийских и иракских курдов. В воздушной операции принимало участие свыше 50 самолетов и 20 беспилотников, поддержку им оказывала турецкая артиллерия.

После этого Эрдоган заявил: авиаудары были только началом, и наземная операция турецких войск стартует в наиболее удобное для Анкары время. В 2023 году с высокой долей вероятности, действительно, можно ожидать начала такой операции. При этом если Турция поставит перед собой задачу установить контроль над всеми населенными пунктами, которые обороняют Сирийские демократические силы (СДС), мы станем свидетелями ожесточенного сопротивления со стороны сирийских курдов, которые попытаются сохранить свой последний оплот.

Примечательно, что СДС продолжает получать дипломатическую и военно-техническую поддержку США. И в этих условиях Турции не стоит рассчитывать на то, что сухопутная операция будет быстрой и успешной. Впрочем, даже в случае продолжения нанесения авиаударов по населенным пунктам северных районов Сирии наверняка будут разрушены объекты гражданской инфраструктуры и появятся дополнительные трудности в поставке гуманитарной помощи сирийцам, проживающим в этой части страны. Всё это неминуемо спровоцирует новую волну локального миграционного кризиса и увеличит число беженцев. А это, в свою очередь, создаст дополнительную нагрузку на экономики соседних с Сирией стран, включая саму Турцию. Наземная же операция пагубные последствия только усилит.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее предупредил, что турецкая операция приведет к вспышке насилия и жертвам среди мирного населения, а также к возрастанию террористической угрозы. Активизация военных действий в Сирии, вероятно, усилит террористическую группировку ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), в разгроме которой СДС сыграли важную роль.

Экстремисты, вероятно, постараются воспользоваться ситуацией и освободить своих соратников из тюрем, которые сейчас находятся под контролем сирийских курдов. В январе этого года боевики «Исламского государства» уже пробовали это сделать в результате атаки на тюрьму «Ас-Сынаа» на северо-востоке Сирии. Тогда террористы пытались помочь сбежать из тюрьмы нескольким тысячам заключенных, подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Ряд региональных игроков, а также внерегиональных держав негативно относятся к идее проведения Турцией военной операции в Сирии. В июле этого года Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предостерегал Эрдогана от нападения, так как это нанесет ущерб не только Сирии, но и Турции, а также другим странам региона. США тоже негативно относятся к возможной сухопутной операции Анкары, в том числе потому что считают СДС важным элементом борьбы с ИГИЛ. Однако ожидать активного противодействия турецкой операции со стороны Вашингтона вряд ли стоит, что связано с оптимизацией США своих ресурсов на Ближнем Востоке, а также позицией Анкары в отношении присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Хотя если Турция столкнется с активным противодействием со стороны Ирана, России и США, операция может быть отложена.

Сирия считает любые атаки на ее территории нарушением национального суверенитета. Турция, в свою очередь, апеллирует к Сочинскому меморандуму о взаимопонимании, подписанному в октябре 2019 года, согласно которому курдские отряды должны находиться в 30 км от сирийско-турецкой границы. В ноябре этого года турецкие источники «Аль-Джазиры» сообщали, что Анкара потребовала вывода СДС из городов Манбидж, Телль-Рифаат и Айн-эль-Араб (Кобани), расположенных в северной части Сирии.

Интересно то, что, проводя воздушную операцию в САР, Эрдоган не исключал нормализации отношений с Дамаском. Однако наземная кампания Турции, равно как и продолжение нанесения авиаударов по курдам, вероятно, осложнит контакты с Сирией и будет препятствовать формированию взаимного доверия. Это произойдет даже в том случае, если Анкаре удастся добиться формального согласия со стороны России и сирийского правительства на проведение операции против курдов. Согласно заявлению министра национальной обороны Турции Хулуси Акар, Анкара обсуждает с Москвой возможность использования воздушного пространства Сирии для проведения военной операции против курдских формирований.

Однако турецкая военная операция в Сирии не отвечает интересам России. Атаки со стороны Анкары усугубят экономический и гуманитарный кризис в САР, могут спровоцировать рост террористической угрозы, а также снизят возможности для поиска компромисса в рамках политического урегулирования сирийского конфликта.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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