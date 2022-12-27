Земля 4 января окажется на самом близком расстоянии от Солнца
4 января жители Земли увидят самое большое Солнце в году, об этом сообщили специалисты Московского планетария. Видимый диаметр звезды достигнет максимума, передает телеканал «Известия». Небесное светило приблизится к Земле на 147 млн км. День станет длиннее, его продолжительность составит 8 ч 37 мин, заверили астрологи.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.