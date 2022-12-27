Земля 4 января окажется на самом близком расстоянии от Солнца

Земля 4 января окажется на самом близком расстоянии от Солнца

2022-12-27 17:37:37

2022-12-27 17:37:37

2022-12-27 17:37:37

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