Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Мир
В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в странах ЕС
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Мир
Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Петербурге

Дело возбудили после гибели рабочего на заводе в Новотроицке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на одном из предприятий Новотроицка Оренбургской области. Статья — «Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решение о возбуждении дела приняли по результатам процессуальной проверки на предприятии, сообщили РИА «Оренбуржье» в Следственном комитете Оренбургской области.

Установлено, что должностные лица предприятия нарушали требования охраны труда, что стало причиной гибели сотрудника 26 декабря. Находясь на своем рабочем месте и выполняя обязанности, он получил телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте происшествия.

Следователи проводят детальный осмотр места гибели, изъяли необходимые документы. Они должны дать процессуальную оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за соблюдение правил безопасности при проведении работ, пишет 56orb.ru.

Смертельные случаи на предприятиях нередко происходят в Оренбургской области, отмечает, в свою очередь, Урал56.Ру. Так, в апреле в медеплавильном цехе на медно-серном комбинате погиб 24-летний рабочий. Он умер в результате обрушения бункера.

В апреле трое рабочих погибли на руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области. Причина смерти — отек головного мозга от отравления ядовитыми веществами на производстве. Специалисты не исключили, что сотрудники находились в небезопасной зоне от места подрыва или неверно рассчитали заряд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022