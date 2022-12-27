Дело возбудили после гибели рабочего на заводе в Новотроицке
Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на одном из предприятий Новотроицка Оренбургской области. Статья — «Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решение о возбуждении дела приняли по результатам процессуальной проверки на предприятии, сообщили РИА «Оренбуржье» в Следственном комитете Оренбургской области.
Установлено, что должностные лица предприятия нарушали требования охраны труда, что стало причиной гибели сотрудника 26 декабря. Находясь на своем рабочем месте и выполняя обязанности, он получил телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте происшествия.
Следователи проводят детальный осмотр места гибели, изъяли необходимые документы. Они должны дать процессуальную оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за соблюдение правил безопасности при проведении работ, пишет 56orb.ru.
Смертельные случаи на предприятиях нередко происходят в Оренбургской области, отмечает, в свою очередь, Урал56.Ру. Так, в апреле в медеплавильном цехе на медно-серном комбинате погиб 24-летний рабочий. Он умер в результате обрушения бункера.
В апреле трое рабочих погибли на руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области. Причина смерти — отек головного мозга от отравления ядовитыми веществами на производстве. Специалисты не исключили, что сотрудники находились в небезопасной зоне от места подрыва или неверно рассчитали заряд.