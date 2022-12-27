Производитель электрокаров Tesla приостановил производство на заводе в Шанхае

Tesla приостановила работу завода в Шанхае из-за вспышки COVID-19. Производство было прекращено на день раньше установленного плана. Как сообщают СМИ, среди сотрудников компании резко выросла заболеваемость, передает телеканал «Известия». Ожидается, что приостановка работы не повлияет на поставки автомобилей. Собеседники агентства Wall Street Journal отмечают, что Tesla накопила достаточный запас машин еще летом, когда увеличила мощность производства. На шанхайский завод приходится свыше половины глобальных поставок электрокаров. Tesla сообщила своим сотрудникам, что работа будет возобновлена 2 января.

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