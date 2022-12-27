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В Челябинске появится первая общегородская система сбора тары на переработку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В 2023 году продуктовая розничная компания X5 Group и «Российский экологический оператор» установят в Челябинске более 180 фандоматов для сбора на переработку пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Соглашение сторон о сотрудничестве подписано 27 декабря, сообщает пресс-служба X5 Group.

Пункты сбора разместят в магазинах «Пятерочка», а также на территории социальных и спортивных объектов. Как пояснили представители ритейлера. фандоматы «будут объединены в первую в России общегородскую систему приема тары в городе-миллионнике» и подключены к программе лояльности ритейлера, чтобы стимулировать жителей к сдаче сырья. По итогам реализации данного проекта стороны примут решение о развитии сети фандоматов в других регионах.

Директор по взаимодействию с органами госвласти X5 Group Станислав Богданов считает, что инициатива может помочь «сократить количество отходов и сделать ответственное потребление доступным в таком большом городе как Челябинск». Он также напомнил, что в ряде магазинов компании уже можно сдать на переработку зубные щетки, пластиковые крышки, батарейки. «Нам кажется важным расширять инфраструктуру раздельного сбора и формировать устойчивые эко-привычки у людей», — подчеркнул Богданов.

Контроль за функционированием фандоматов обеспечит РЭО. По словам гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, «такой инструмент, как фандоматы, позволяет до 100% извлекать пластик и алюминий. Однако речь не только о популяризации раздельного сбора отходов, увеличении процента извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов, но и формировании нового рынка в рамках циклической экономики», — заключил он.

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