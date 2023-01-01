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Истек крайний срок для отказа госслужащих РФ от иностранного гражданства

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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С наступлением 2023 года истек крайний срок, отведенный российским госслужащим на отказ от иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом. Соответствующий указ президента РФ вступил в силу с 1 января.

Нормативно-правовой акт был издан 30 декабря 2021 года. До этого крайним сроком считалось 1 января 2022.

Под действие закона подпадают российские государственные и муниципальные служащие и военные ВС РФ. В случае несоблюдения предписания все нарушители будут уволены со своих должностей.

В ноябре 2022 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, дающий право лицам с иностранным гражданством заключать контракт с Вооруженными силами РФ или пройти военную службу по призыву. Для этого эти граждане должны иметь вид на жительство или любой другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории РФ.

Кроме того, другим законодательным актом постановлено, что заключившие контракт с российской армией иностранцы будут получать гражданство РФ в упрощенном порядке.

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