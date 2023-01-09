Курс по финансам

Наступивший год, по нашему мнению, снова окажется непростым и для мировой, и для российской экономики, так как преодолеть глобальные геополитические и макроэкономические проблемы, возникшие в 2022-м, за такой короткий срок будет сложно. С другой стороны, можно ожидать, что основной негатив прошлого года уже учтен в котировках валютного рынка. Новый обвал рубля и скачок доллара до сотни и выше, как это было в 2022-м, на наш взгляд, в этом году практически нереальны. Но и обратное движение до 50 рублей за $1 тоже можно считать не слишком вероятным.

По нашим прогнозам, национальная валюта начнет январь с уровня 65–68 рублей за $1 и 69–72 за €1 при условии, что не случится какого-либо геополитического сюрприза или новой пандемии. Первая декада месяца в период праздников в России должна быть малоактивной, а цены на нефть с высокой вероятностью будут колебаться по-прежнему в районе $80–90 за баррель.

Данные по годовой инфляции в нашей стране, которые будут опубликованы после праздников, если не разойдутся с прогнозами, согласно которым этот показатель не превысит по итогам 2022-го 13%, могут оказать положительное влияние на рубль, а в конце месяца к факторам поддержки нацвалюты присоединится еще и налоговый период. При этом в январе не будет заседаний ФРС США, ЕЦБ и Банка России, то есть факторов негативного влияния на рубль немного.

Однако в феврале и марте, как и в целом в первом полугодии, внимание валютного рынка будет приковано к решениям Федрезерва и ЕЦБ по процентным ставкам. Мы не ожидаем, что комитет по открытым рынкам ФРС остановит повышение ставок ранее второго полугодия. Европейский центробанк, по заявлениям его управляющих директоров, будет в начале 2023-го продолжать повышение ставок на 0,5 процентного пункта, и они будут подняты на такую величину два-три раза с начала года. Таким образом, вплоть до конца первого полугодия у доллара и евро есть возможности укрепляться по отношению к рублю.

Ключевая ставка Банка России в I квартале, скорее всего, останется без изменений — на уровне 7,5%. Для возобновления ее снижения, по нашему мнению, у ЦБ в этот период оснований не будет. Как, впрочем, и повода для ее повышения. Он будет ориентироваться на динамику инфляции.

Проинфляционные риски в I квартале сохраняются, во-первых, из-за потолка цен на российскую нефть, который приведет к сокращению сырьевых доходов РФ, во-вторых, из-за прошедшего в декабре 2022 года повышения тарифов ЖКХ сразу на 9%, что, несомненно, может в январе–феврале оказать кратковременное воздействие на инфляцию. Таким образом, устойчивый тренд замедления роста цен Россия увидит, по нашему мнению, не ранее второго полугодия. К снижению ключевой ставки Центробанк может вернуться не ранее лета.

Цены на нефть Brent в 2023-м, по нашему базовому прогнозу, останутся высокими и могут колебаться в рамках от $65 до $125 за баррель, а дисконт стоимости российской Urals к Brent — составлять $20–50 с барреля. Полагаем, что верхняя граница нашего прогнозного диапазона по цене Brent в этом году может быть достижима из-за эффекта от сокращения добычи из-за эмбарго ЕС. А ОПЕК+ с высокой вероятностью продолжит сокращать добычу в течение первого полугодия. Соответственно, РФ, ненамного уменьшив ее, сможет компенсировать потерю благодаря растущей цене. Однако в любом случае валютный рынок, на наш взгляд, в этот период будет более пристально, чем в прошлые годы, наблюдать за показателями в абсолютных величинах и динамикой сальдо торгового баланса России.

В 2023 году на повестке дня по-прежнему будут оставаться санкции против крупнейших российских предприятий, и мы не ожидаем их отмены или каких-то существенных корректировок, позволяющих их смягчить. С другой стороны, похоже, что новых, более жестких ограничительных мер ни США, ни ЕС против российского бизнеса не смогут ввести, и для рубля отсутствие нового негатива в этой сфере само по себе — позитивная новость.

В наступившем году, согласно базовому прогнозу, мы ожидаем средний курс доллара к национальной валюте в размере 65–75 рублей, средний курс евро — 70–80 рублей.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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