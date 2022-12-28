Не всякий случай

Продуктами страховых компаний пользуются только 40% россиян. При этом лишь 11% из них защищают при помощи полиса самое дорогое — жизнь и здоровье. Для сравнения, по данным исследовательской компании LIMRA, 52% американцев застраховали жизнь. Это в разы больше, чем в России!

У нас не принято говорить и думать о неизбежном, что в некоторых других странах считается само собой разумеющимся. В России каждый пятый взрослый житель городов покупает полис из-за ипотеки или другого вида кредитования. Даже пандемия коронавируса по-разному повлияла на отношение к страхованию жизни. Только 2% россиян задумались об оформлении полиса из-за COVID-19, тогда как в США аналогичный показатель составил 36%.

При этом невероятным кажется уровень страхования в Советском Союзе: он достигал 80%. Многие семьи имели полис накопительного страхования жизни (на свадьбы, родительство и прочее). Страховка — это про ответственность, про заботу о себе и будущем — своем и близких. Когда наберется критическая масса таких ситуаций со счастливым концом, тогда мы наконец избавимся от стереотипа «если застрахуюсь, что-то случится». По сути, страховка — это та соломка, которую можно и нужно подстелить, а не ждать, пока упадешь.

Что уже произошло — страхование жизни в России все чаще воспринимается не как обязательное условие оформления ипотеки, а в качестве самостоятельного продукта, в том числе инструмента для накопления и инвестирования. Договоры страхования — это не только способ сформировать капитал к определенному сроку, но и подушка безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

Конечно, оно не станет оберегом от несчастного случая, но при его наступлении избавит от головной боли по поиску денег, а в некоторых ситуациях еще и обеспечит лечение серьезного заболевания. Россияне постепенно присматриваются к преимуществам долгосрочного финансового планирования. Так, например, в 2022 году среди клиентов, которые заключили договоры накопительного страхования жизни, 52% сделали это на срок от 10 лет против 48% годом ранее.

Заданные в российском страховании «правила игры» не всегда позволяют компаниям предлагать востребованные у потребителей продукты с необходимыми опциями. Если вновь обратиться к мировому опыту, в Америке в структуре страхования жизни 48% приходится на продукты с накопительным и инвестиционным содержанием, 27% — на страхование от несчастных случаев и защиту здоровья, 25% — на традиционное срочное и пожизненное страхование жизни.

В США ряд компаний предлагает страховку на похороны, которая покроет затраты на ритуальные и сопутствующие услуги. Также доступны семейные полисы, которые помогают сформировать капитал на комфортную жизнь после выхода на пенсию обоих или одного из супругов.

До конца следующего года мы ожидаем серьезных изменений в страховой отрасли. После 10 лет обсуждения в России может появиться новый продукт — долевое страхование жизни (ДСЖ), которое опирается на принцип unit-linked и позволяет инвестировать с договором страхования жизни. Целью таких накоплений может быть, например, капитал для комфортной жизни после завершения карьеры. В договоре ДСЖ будут четко расписаны расходы на страхование и сумма инвестируемых средств. Их страховщик после получения соответствующих лицензий сможет вкладывать в инструменты фондового рынка.

Дальнейшему развитию рынка страхования жизни в России будет способствовать и взятый курс на глобальную цифровизацию. Для получения полиса уже не нужно лично приходить в офис компании. Достаточно сделать пару кликов в приложении. Даже налоговый вычет оформить почти так же просто, как заказать пиццу.

Но тут возникают нюансы. На наш взгляд, лимит по социальному налоговому вычету на страхование жизни стоит увеличить до 400 тыс. рублей в год вместо принятых 120. Это можно сделать в рамках инициативы Минфина по установлению единого налогового вычета. Вводить такие изменения логично в одной очереди с вычетами на договоры НПО и ИИС. Сегодня вычет по страхованию жизни стоит в одном ряду с затратами на обучение, лечение, благотворительность, занятия спортом. В результате при возврате приходится выбирать категорию, на которую потратился больше. Кроме того, проект Минфина сделает получение налогового возврата проще и понятнее: налогоплательщику не придется гадать между инвестиционным и социальным вычетом при покупке инвестиционного или страхового продукта.

По нашим данным, 42% россиян ни разу не оформляли налоговый вычет. 30% не знали о таком праве, 28% не хотели заниматься бумажной работой из-за скромной суммы возврата, а 27% пугала процедурная сторона вопроса. Сделать процесс еще проще позволит развитие взаимодействия между налоговой службой и страховщиками. Так настроенный обмен информацией избавит граждан от необходимости документально подтверждать, что налоговый вычет они не получали.

Автор — управляющий директор «СберСтрахования» жизни

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