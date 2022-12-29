Королевский выход: умер Пеле

Бразильский футбольный клуб «Сантос» с приходом Пеле пять раз подряд выиграл Кубок Бразилии, по два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок, 10 чемпионатов штата, Суперкубок межконтинентальных чемпионов, в 1962 году клуб выиграл все турниры, в которых принял участие