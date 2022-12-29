Королевский выход: умер Пеле

Единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Каким мир запомнит легендарного бразильца — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/dpa
После победы на чемпионате мира в матче со Швецией в 1958 году
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Фото: Global Look Press/Sven Simon
Схватка Бразилия–Италия на ЧМ-1970 в Мексике
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Фото: Global Look Press/picture-alliance/Sven Simon
Триумф Бразилии — на ЧМ-1970 она стала первым трехкратным чемпионом мира и навсегда получила «Золотую богиню»
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Чемпионат мира в Мексике стал последним для Пеле
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Бразильский футбольный клуб «Сантос» с приходом Пеле пять раз подряд выиграл Кубок Бразилии, по два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок, 10 чемпионатов штата, Суперкубок межконтинентальных чемпионов, в 1962 году клуб выиграл все турниры, в которых принял участие
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
На мундиале-1974 33-летний Пеле уже присутствовал как специальный гость. Он участвовал в церемонии открытия, где нес «Золотую богиню» — кубок Жюля Риме. В 1974-м футболисты стали сражаться за новый трофей — Кубок мира ФИФА
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Последняя, прощальная игра Пеле на стадионе Giants в Нью-Йорке в 1977 году
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Пеле с сыном Эдиньо на матче «Нью-Йорк Космос» против «Сиэтл Саундерс» в 1977-м, через два года после возращения в футбол, только американский
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
В 1999 году Международный олимпийский комитет включил Пеле в пятерку великих спортсменов ХХ века, хотя он ни разу не принимал участие в Играх, а ФИФА признала его лучшим футболистом XX столетия
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
С президентом футбольного клуба «Олимпик де Марсель» Бернаром Тапи после первого в истории клуба Кубка европейских чемпионов
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Бразильцы ежегодно отмечают 19 ноября День Пеле — в 1969 году в этот день он забил свой 1000-й гол в матче «Сантоса» с «Васку да Гама» на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро
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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
О легендарном бразильце снято несколько документальных и художественных фильмов
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Пеле поздравляет Криштиану Роналду с получением «Золотого мяча» в 2008-м
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com
Пеле с наградами, завоеванными в период с 1959 по 1970 год в клубе «Сантос»
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/E]Rahel Patrasso
На презентации книги Segundo Tempo в Музее Пеле в Сантусе
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Фото: Global Look Press/Sebastian EL-SAQQA
Без упоминания имени Пеле не обходится ни один мундиаль. Фото короля футбола появились и на нынешнем ЧМ в Катаре
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