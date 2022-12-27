В МИЦ «Известия» говорят о правильном питании в период новогодних праздников. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» говорят о правильном питании в период новогодних праздников. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Новогодний стол – 2023: здоровое питание в праздники». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Чем опасно переедание и какие продукты лучше исключить из новогоднего меню? Как подготовиться к праздникам, чтобы избежать стресса для организма? Как изменилась культура питания? Какой будет еда в будущем?
Участники:
- Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН;
- Владимир Пилипенко, врач-гастроэнтеролог Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук.