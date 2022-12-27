Авиасообщение между Петербургом и Котласом возобновится 10 января

Авиасообщение между Санкт-Петербургом и городом Котлас в Архангельской области возобновится с 10 января. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на архангельские власти.

Как отмечается в материале, рейсы пользуются большой популярностью.

Полеты на самолетах Як-40 будет выполнять Вологодское авиационное предприятие.

Ранее по маршруту летали самолеты компании «Руслайн». Однако до весны перевозки были приостановлены из-за того, что используемые на направлении воздушные суда Bombardier-CRJ200 зимой не обеспечивают необходимый коэффициент сцепления с землей. Весной «Руслайн» может вернуться к перевозкам либо к ним приступит другая авиакомпания.