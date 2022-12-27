Иностранные перевозчики начали летать на самолетах российских авиакомпаний

Часть самолетов, готовившихся к поставке российским авиакомпаниям в начале 2022 года, из-за весенних санкций перешла в парк иностранных перевозчиков. Два Airbus A350, законтрактованных «Аэрофлотом», достались турецкой Turkish Airlines, рассказал источник «Известий». Это подтверждается и данными ресурса planespotter.

Согласно сведениям сервиса Flightradar24, летать в маршрутной сетке Turkish Airlines они начали в июле 2022 года. А в конце ноября – начале декабря Turkish Technic (подразделение перевозчика по техобслуживанию и ремонту самолетов) перекрасила один из них в цвета собственного бренда.

Два борта Smartavia (Airbus 320neo и Boeing B737-700), которые оказались на момент введения санкций на ТО в зарубежных аэропортах, в июле были перепоставлены в парк исландского лоукостера Play и в октябре национальному перевозчику Багамских островов Bahamasair. Это следует из данных planespotter и Flightradar. Один Airbus 320neo, только планировавшийся к поставке в Smartavia в этом году, летает с сентября в парке ирландской Aer Lingus.

Всего российские авиакомпании потеряли за рубежом в 2022 году 85 самолетов, из них 75 пассажирских, подсчитали «Известия» на основе сообщений отраслевых источников и данных споттинговых сервисов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ»