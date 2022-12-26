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Маск заявил о 100 наборах для спутникового интернета Starlink в Иране

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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В Иране имеется около 100 наборов для спутникового интернета Starlink. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск в понедельник, 26 декабря.

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«Близимся к 100 активным Starlink в Иране», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечает Reuters, Starlink запустили в республике три месяца назад на фоне протестов.

Кроме того, газета The Wall Street Journal написала, что на территорию страны ввезли порядка 200 устройств Starlink для пользования протестующими в рамках антиправительственных демонстраций.

«Одна из основных попыток доставить оборудование Starlink в Иран осуществляется группой ирано-американских активистов и технологических предпринимателей в Калифорнии, которые начали строить планы по покупке и отправке устройств всего через несколько дней после начала протестов», — говорится в публикации от 22 декабря.

По информации издания, за каждый набор контрабандисты получают примерно $600.

В сентябре в Иране началась волна протестов, вызванная смертью 22-летней Махсы Амини. 16 сентября девушка была задержана так называемой полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и доставлена в полицейский участок. По официальной версии, там у нее случился сердечный приступ. По мнению общественности, девушка была избита сотрудниками полиции, из-за чего и скончалась.

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