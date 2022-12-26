Школы Оренбургской области получили еще 56 автомобилей

В образовательные учреждения Оренбургской области направили еще 56 новых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, между 20 муниципальными образованиями и четырьмя интернатами распределили 23 автомобиля марки «ГАЗ» и 33 машины марки «ПАЗ». Весь транспорт соответствует современным стандартам и нормам по перевозке школьников, его общая стоимость составила более 130 млн рублей.

В следующем году обновление автопарка общеобразовательных организаций региона продолжится. На сегодняшний день он насчитывает 545 единиц техники, уточняет РИА «Оренбуржье».

За последние два года в область поступили 132 новых школьных автобуса. В марте 2023-го ожидается поступление еще 46 машин. Всего до 2024 года планируется заменить 200 школьных автобусов.