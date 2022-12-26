Большунов признан виновным в конфликте с Устюговым

Трехкратный победитель Олимпийских игр 2022 года Александр Большунов решением судейской комиссии признан виновным в конфликте с олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым на Кубке России по лыжным гонкам. Об этом 26 декабря заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В воскресенье Устюгов отказался жать руку Большунову из-за инцидента в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России в Красногорске, так как тот поступил «не по-человечески», наступив ему на лыжи.

Устюгову показалось, что Большунов жестко подрезал его в финале спринта. Победу в той гонке одержал другой лыжник — Александр Терентьев. Большунов стал вторым, а Устюгов — пятым.

«Это решение не федерации, а жюри, которое вчера долго достаточно совещалось. Сегодня Саша был вызван, да, ему было вынесено устное предупреждение»», — сказала Вяльбе «РИА Новости».

Она добавила, что были показаны видеосъемки и Большунов согласился с решением.