Дело о мошенничестве при благоустройстве набережной возбудили в Ишимбае

В Башкирии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве набережной в городе Ишимбае. Об этом сообщает республиканское надзорное ведомство.

В ходе проверки установлено, что в январе 2021 года администрация Ишимбая заключила контракт с ООО «УралСпецСтрой» на благоустройство набережной реки Белой. Стоимость работ составила более 34 млн рублей.

«Несмотря на неисполнение подрядчиком условий сделки, должностные лица подрядной организации приняли и оплатили фактически невыполненные работы на сумму более 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточняет «МедиаКорСеть», средства на обновление были выделены из бюджетов различных уровней в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Собранные прокуратурой материалы были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование дела находится на контроле надзорного ведомства.