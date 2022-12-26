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Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии

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Фото: соцсети
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Во время отдыха в Индии погиб председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил председатель заксобрания Владимир Киселeв.

О его смерти стало известно вечером 25 декабря.

«При его поддержке реализовывались яркие культурные проекты, он помогал и адресно — тем, кому это было необходимо. Благотворительности он уделял значительную часть своей жизни, для него это было делом чести и совести», — приводятся слова Киселева на сайте правительства Владимирской области.

Киселeв рассказал, что Антова ценили за профессионализм и личные качества. По его словам, погибший был деликатным, интеллигентным и располагал к себе каждого.

Обстоятельства гибели депутата не уточняются. 22 декабря Антову исполнилось 65 лет.

О дате, времени и месте прощания станет известно позже.

Павел Антов известен как политик, меценат и общественный деятель. В 2000 году основал группу компаний «Владимирский стандарт» — крупный производитель мясной и колбасной продукции, один из самых успешных в регионе.

В заксобрании VII созыва возглавлял комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии, а также участвовал в составе комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и делам семьи.

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