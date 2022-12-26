Телеканал РЕН ТВ подготовил праздничную программу на Новый год

31 декабря 2022 года телеканал продолжит многолетнюю традицию и порадует своих зрителей уникальным праздничным шоу «Легенды Ретро FM». Общая зрительская аудитория шоу на канале за последние три года составила более 34 млн человек. От четверти до почти трети всех ТВ-зрителей в крупных городах встретили Новый год в 2019-м, 2020-м и 2021 году вместе с любимыми артистами и их хитами.

В последний день 2022 года в течение 15 часов, с 5 утра и до 22 часов, 31 декабря, любимые артисты будут снова радовать своих верных поклонников, которые не могут себе представить Новый год без праздника суперхитов 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Зрители РЕН ТВ и слушатели «Ретро FM» увидят самые яркие выступления отечественных и зарубежных участников единственного в мире фестиваля, объединяющего звезд трех десятилетий. Проводить уходящий год и подготовиться к встрече нового с праздничным настроением помогут Юрий Антонов, «Самоцветы», Boney M, Ace of Base, C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Al Bano, Arabesque, Sandra, Ricchi e Poveri, Thomas Anders, Pupo, Baccara, Михаил Боярский, Наташа Королёва, Bonnie Tyler, Gianni Morandi, Таня Буланова, Валерий Сюткин, Riccardo Fogli, Олег Газманов, Eruption, Алексей Глызин, Алена Апина, Afric Simone, Samantha Fox, Joy, Ottawan, Dr. Alban, Londonbeat, Yaki-da и многие-многие другие кумиры нескольких поколений. Всего в программе марафона более 150 номеров, прозвучавших на концертах «Легенд Ретро FM» за последние годы.

В течение всей новогодней ночи зрителей ждет марафон культовых российских фильмов: «Особенности национальной охоты» «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной политики» и «Особенности подледного лова».

А практически сразу после боя курантов — специальный новогодний подарок от РЕН ТВ для всей многомиллионной армии поклонников Сергея Шнурова. В эфире канала полуторачасовой концерт группировки «Ленинград» с всенародно любимыми хитами!

В первый день нового, 2023 года зрителей РЕН ТВ с самого утра и до поздней ночи будет ждать марафон полнометражных мультипликационных фильмов про трех богатырей, Ивана-царевича и Серого Волка и коня Юлия. С 5:45 и до 1:45 юные зрители РЕН ТВ и их родители смогут провести уютный семейный день перед экранами телевизора. Эфир 1 января на канале РЕН ТВ пройдет без рекламы.

В программе РЕН ТВ на новогодние каникулы для зрителей всех возрастов запланированы марафоны самых популярных российских сериалов: остросюжетные и динамичные «Сержант» (5 января) производства РЕН ТВ и «Кремень» (6 января) адресованы в первую очередь мужской аудитории. В субботу, 7 января, в дневной сетке канала — 10-серийная черная комедия «И снова здравствуйте!».

На протяжении всех новогодних праздников в программе канала любимые миллионами зарубежные и российские кинохиты:

в понедельник, 2 января, в вечернем прайме приключенческие фэнтези «Вий 3Д», его сиквел «Тайна печати дракона» и «Скиф», а также эпический боевик Сергея Бодрова-старшего «Монгол»;

во вторник, 3 января, культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат», «Брат 2», «Кочегар», «Я тоже хочу» и режиссерский проект Сергея Бодрова-младшего «Сестры», а в дневном эфире — комедии о народных супергероях «Супербобровы» и «Супербобровы. Народные мстители»;

в среду, 4 января, в утреннем и дневном эфирах все три части «Назад в будущее», «Трудный ребенок 1, 2», а в вечернем прайме российско-китайская комедия «Как я стал русским», «Жмурки» Алексея Балабанова и «Бумер 1,2»;

в четверг, 5 января, «Крокодил Данди 1, 2» и российская криминальная комедия «Мама, не горюй 1, 2»;

в пятницу, 6 января, в вечернем прайме супербоевики «Враг государства» с Уиллом Смитом, «Дежавю» с Дензелом Вашингтоном и «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне;

в субботу, 7 января, шпионские боевики «Kingsman. Секретная служба» и «Kingsman. Золотое кольцо»;

в воскресенье утром и днем все фильмы «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли; в вечернем прайме остросюжетные боевики «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и «День курка» с Мэлом Гибсоном.

В четверг (5 января) и пятницу (6 января) зрителей будут ждать премьерные выпуски самых рейтинговых документальных проектов канала, посвященных актуальной проблематике.

В четверг с 10 утра и до 19:30 в программе РЕН ТВ день «Совбеза» с ведущим Игорем Шевчуком. «Совбез» в деталях изучает, что происходит сегодня на полях СВО:

какое вооружение применяется и доказывает свою эффективность;

какие новейшие элементы экипировки получает наша армия;

как защититься от ударов по объектам на территории России;

сколько еще сможет украинский ВПК справляться с задачей обеспечения ВСУ;

как воевать зимой и обратить ее недостатки в преимущества?

В пятницу в дневном эфире с 10 до 17:30 марафон программы «Засекреченные списки». В программе — следующие выпуски, предлагающие информацию, структурированную в удобном формате топ-листов:

кто они, самые опасные украинские головорезы;

за какие военные преступления глава киевского режима Владимир Зеленский должен пойти под трибунал;

какие подразделения ВСУ отметились неоправданной жестокостью и преступлениями;

кто из зарубежных стран наиболее активно готовится к новой войне с Россией?

В пятницу, 6 января, в 17:30 зрители также смогут увидеть всероссийскую телепремьеру документального фильма «Раскол». Проект режиссера Александра Замыслова повествует о расколе Русской и Украинской православных церквей, рассматривая его как причину кризиса, происходящего сегодня на Украине.