Из-за морозов в США резко сократились кассовые сборы второй части фильма «Аватар»

Кассовые сборы второй части фильма «Аватар» в США резко сократились из-за морозов. Картина собрала в кинотеатрах примерно $56 млн по итогам вторых выходных. Прибыль упала на 58% по сравнению с дебютом, передает телеканал «Известия». С 16 декабря кинофильм режиссера Джеймса Кэмерона собрал в мире $855 млн, из которых 254 принесли американские зрители.

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