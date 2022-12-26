В Испании автобус упал в реку

Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до шести, сообщает местная служба спасения. Трагедия произошла в провинции Понтеведра, передает телеканал «Известия». Испанская газета País со ссылкой на водителя автобуса, одного из двух выживших в ДТП на настоящий момент, сообщает, что во время аварии в салоне автомобиля помимо него находились восемь пассажиров. Таким образом, пропавшими без вести остаются еще три человека. Как отмечается, водитель сдал тест на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными. País уточняет, что автобус упал в реку с моста высотой 75 м. По данным издания, спасатели продолжают работу на месте происшествия.

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